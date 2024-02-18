Гол Свечникова помог «Каролине» одержать волевую победу в матче с «Вегасом»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Каролиной». Победу в матче одержали гости со счётом 3:1.

На 11-й минуте матча счёт открыл «Вегас» — отличился Джонатан Маршессо с передач Николя Руа и Ивана Барбашёва. «Каролина» ответила тремя голами подряд, один из которых забил российский нападающий Андрей Свечников. Ещё по шайбе на свой счёт записали Сет Джарвис и Стефан Ноэсен. Победный гол «Харрикейнз» забили при игре в меньшинстве на первой минуте третьего периода.

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«Каролина» одержала вторую победу за два дня. «Вегас» потерпел второе домашнее поражение кряду. «Харрикейнз» выиграли оба матча у «Голден Найтс» в текущем сезоне.