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Гол Свечникова помог «Каролине» одержать волевую победу в матче с «Вегасом»

Гол Свечникова помог «Каролине» одержать волевую победу в матче с «Вегасом»
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Каролиной». Победу в матче одержали гости со счётом 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Маршессо (Руа, Барбашёв) – 10:15     1:1 Свечников (Джарвис, Песке) – 21:21     1:2 Джарвис (Стаал, Шей) – 40:19     1:3 Ноэсен (Котканиеми, Нечас) – 46:19    

На 11-й минуте матча счёт открыл «Вегас» — отличился Джонатан Маршессо с передач Николя Руа и Ивана Барбашёва. «Каролина» ответила тремя голами подряд, один из которых забил российский нападающий Андрей Свечников. Ещё по шайбе на свой счёт записали Сет Джарвис и Стефан Ноэсен. Победный гол «Харрикейнз» забили при игре в меньшинстве на первой минуте третьего периода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Каролина» одержала вторую победу за два дня. «Вегас» потерпел второе домашнее поражение кряду. «Харрикейнз» выиграли оба матча у «Голден Найтс» в текущем сезоне.

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