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«Он нужен нам здоровым». Бриндамор оценил влияние Андрея Свечникова на игру «Каролины»

«Он нужен нам здоровым». Бриндамор оценил влияние Андрея Свечникова на игру «Каролины»
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор заявил, что рад возвращению в состав нападающего «Харрикейнз» Андрея Свечникова. Россиянин вернулся в состав в матче с «Нью-Джерси» (1:0 ОТ), пропустив шесть игр из-за травмы верхней части тела.

«Если мы хотим быть той сильной командой, которой мы хотим быть, в ней должны быть наши лучшие игроки. Вы можете обойтись и без них, но вы определённо не добьётесь никакого успеха, если у вас в составе не будут лучшие ребята. Его влияние на игру команды высоко, и это то, что он должен делать. Он нужен нам здоровым», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Свечников пропустил первые восемь игр сезона из-за операции в июле по поводу разрыва крестообразной связки правого колена. В декабре он пропустил ещё шесть игр из-за травмы верхней части тела. В 30 матчах нынешнего сезона на счету Свечникова 30 (11+19) очков.

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