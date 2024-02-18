Остон Мэттьюс повторил редкое достижение Уэйна Гретцки 40-летней давности

В ночь с 17 на 18 февраля мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Торонто Мэйпл Лифс» разгромили «Анахайм Дакс» со счётом 9:2.
Автором хет-трика стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Американский форвард забросил три шайбы во втором матче подряд. Такое достижение покорилось Мэттьюсу во второй раз в сезоне.
Таким образом, Мэттьюс повторил достижение Уэйна Гретцки, который два раза оформлял хет-трики в двух матчах подряд в течение одного сезона-1983/1984.
Мэттьюс оформил свой шестой хет-трик в сезоне, установив рекорд франшизы «Торонто». В нынешнем сезоне Мэттьюс принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 48 голов и 23 результативные передачи.
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