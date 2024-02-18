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Остон Мэттьюс повторил редкое достижение Уэйна Гретцки 40-летней давности

Остон Мэттьюс повторил редкое достижение Уэйна Гретцки 40-летней давности
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В ночь с 17 на 18 февраля мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Торонто Мэйпл Лифс» разгромили «Анахайм Дакс» со счётом 9:2.

Автором хет-трика стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Американский форвард забросил три шайбы во втором матче подряд. Такое достижение покорилось Мэттьюсу во второй раз в сезоне.

Таким образом, Мэттьюс повторил достижение Уэйна Гретцки, который два раза оформлял хет-трики в двух матчах подряд в течение одного сезона-1983/1984.

Мэттьюс оформил свой шестой хет-трик в сезоне, установив рекорд франшизы «Торонто». В нынешнем сезоне Мэттьюс принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 48 голов и 23 результативные передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
9 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 03:41     2:0 Макманн (Робертсон, Лажуа) – 06:06 (pp)     3:0 Маккейб (Нюландер, Доми) – 10:33     3:1 Ватрано (Строум, Сильверберг) – 11:32 (pp)     4:1 Нюландер (Лильегрен, Мэттьюс) – 17:37 (pp)     5:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 20:50 (pp)     6:1 Бертуцци (Мэттьюс, Лильегрен) – 22:51 (pp)     7:1 Мэттьюс (Нис, Маккейб) – 25:39     8:1 Макманн (Доми, Лильегрен) – 37:58     8:2 Строум (Линдстрём, Киллорн) – 55:36     9:2 Робертсон (Макманн) – 57:54    
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