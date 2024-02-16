Мэттьюс — уже легенда. Так много хет-триков не делал даже Овечкин

«Торонто» в этом сезоне не может порадовать болельщиков стабильной игрой (хотя когда в последние годы вообще мог?), но как минимум один повод для гордости у них всё-таки есть.

Имя ему — Остон Мэттьюс.

Американский нападающий давно известен своим снайперским талантом, но в этом сезоне он превосходит самого себя. За первые 50 матчей нынешней регулярки он настрелял 42 шайбы — на две больше, чем за 74 игры предыдущего «гладкого» чемпионата, и всего на три меньше, если к этим 74-м прибавить 11 матчей в плей-офф.

Реальные шансы помешать Мэттьюсу забрать третий «Ришар» в карьере до сегодняшнего дня имел, пожалуй, только Сэм Райнхарт из «Флориды», однако канадец промолчал в матче с «Баффало», а вот Остон выдал перформанс, после которого впору будет заговорить о легендарности 26-летнего форварда. По крайней мере, в масштабах «Торонто».

Для «листьев» домашняя встреча с «Филадельфией» началась не лучшим образом — хозяева довольно быстро получили право на розыгрыш большинства, но вместо того, чтобы выйти вперёд, сами оказались в роли отыгрывающихся — обрез Доми в зоне атаки привёл к контрвыпаду «лётчиков», который, пусть и не с первой попытки, завершился голом Трэвиса Санхайма, технично обыгравшего Илью Самсонова.

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А вот следующий период — вернее, вторая его половина — стал бенефисом усатого голеадора. Мэттьюсу оказалось достаточно всего семи минут, чтобы забросить свои 43-ю, 44-ю и 45-ю шайбы в этом сезоне и стать первым с ноября 1996 года игроком «Мэйпл Лифс», оформившим натуральный хет-трик на домашней площадке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Остон начал бить рекорды ещё после второго гола. Для него это 72-й матч с двумя и более заброшенными шайбами — ни один игрок в истории «листьев» не может похвастаться таким же количеством.

В этом сезоне на счету Мэттьюса уже пять (!!!!!) хет-триков — до него в «Торонто» такого показателя достигали Дэррил Ситтлер (сезон-1980/1981), Бэйб Дай (сезон-1924/1925) и Рег Ноубл (сезон-1917/1918), а во всей НХЛ за последние 30 лет это достижение покорялось лишь Джонатану Чичу (пять в сезоне-2005/2006) и Марио Лемье (шесть в сезоне-1995/1996). Страшно представить, чего может достигнуть американец в этом сезоне, если ему удастся поддерживать текущую форму. А ведь играть ещё 30 матчей!

Остон идёт на скорости 71 гол за сезон. Если Мэттьюс сможет добраться до этой отметки, то его год можно будет назвать историческим — никто не разменивал восьмой десяток голов с момента введения приза имени Мориса Ришара в сезоне-1998/1999, а последними, кто сделал это, были Теэму Селянне и Александр Могильный, забросившие по 76 шайб в сезоне-1992/1993. Ближе всех к этому подобрался Александр Овечкин, записавший на свой счёт 65 точных бросков в регулярке-2007/2008, но ему, очевидно, вряд ли удастся повторить такой результат, как и по количеству хет-триков. А Мэттьюс приближается к этому семимильными шагами.

Такими темпами снайперский рекорд Матса Сундина в «Торонто» может пасть в максимально короткие сроки — от легендарного шведа Мэттьюса отделяют всего 76 голов. И это при том, что Остон провёл на 449 матчей меньше.

Но пока что даже его хет-трика оказалось недостаточно, чтобы обыграть «Филадельфию» в основное время — «лётчики» отыгрались и перевели матч в овертайм меньше чем за пять минут до финальной сирены. Правда, вскоре после начала дополнительного периода «листья» всё-таки вырвали победу усилиями Вильяма Нюландера, поэтому сегодняшние успехи Мэттьюс сможет отпраздновать с чистой совестью.