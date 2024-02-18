«Он всегда играет до конца». Купер — о замене Василевского в матче с «Флоридой»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал замену голкипера Андрея Василевского в матче с «Флоридой» (2:9). Российский вратарь пропустил шесть голов после 22 бросков по воротам и был заменён после второго периода.

«Он всегда хочет играть до конца и никогда не пытается легко отделаться, и я люблю эту черту его характера. Он доиграл второй период до конца, не сдавался и нейтрализовал несколько отличных голевых моментов соперника. Вот почему Васи лучший вратарь в мире. Он любит соревноваться», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Андрей Василевский одержал 19 побед в 31 матче с процентом отражённых бросков 89,9%. «Тампа-Бэй» прервали трёхматчевую победную серию.