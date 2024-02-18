Назаров — о решении суда по рижскому «Динамо»: латышам пора платить по счетам

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал решение арбитражного суда Санкт-Петербурга выдать исполнительный лист на принудительное взыскание € 2,8 млн с рижского «Динамо» в пользу «Газпром экспорт».

«Прочитал новость про то, что арбитражный суд Санкт-Петербурга выдал исполнительный лист на принудительное взыскание € 2,8 млн с рижского «Динамо» в пользу «Газпром экспорт». На мой взгляд, абсолютно правильное решение. Латышам пора платить по счетам. Конечно, будут проблемы с получением денежных средств, учитывая нынешнюю политическую обстановку, но мы чётко обозначили, что недовольны происходящим.

Нынешняя ситуация в мире ясна, шар всё больше начинает крутиться в сторону России. Чем сильнее это будет происходить, тем больше мы будем слышать возгласов: «Не пора ли возвращать Россию на международную спортивную арену»? А когда мы победим, а мы обязательно победим, все выставленные счета нашим недругам придётся оплатить до последнего цента. Это касается и латышей, и финнов, и всех остальных недружественных нам государств. Правда на стороне России, а побеждает именно тот, за кем правда», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.