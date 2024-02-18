Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши оценил достижение отметки в 300 голов в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши прокомментировал свой 300-й гол в НХЛ в матче с «Монреалем» (4:3). Американский форвард забросил 300-ю шайбу в своей 994-й игре в НХЛ.

«Это очень много значит для меня. В последние годы я много времени пропустил из-за различных травм. На самом деле у меня не так много вех или целей, которые я действительно ставил перед собой, но в этом году я хотел достичь отметки в 300 голов, так что хорошо, что мне это удалось», — цитирует Оши пресс-служба клуба.

Оши провёл в НХЛ 994 матча, в которых забросил 300 шайб и отдал 386 результативных передач с показателем полезности «+83». Помимо «Вашингтона», Оши выступал за «Сент-Луис», где начинал свою карьеру в Национальной хоккейной лиге.