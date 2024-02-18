Алексей Протас добыл для «Кэпиталз» победу в Монреале. Ови не забил, но продлил серию с очками.

Все ждали, что Овечкин повторит рекорд из молодости. А «Вашингтон» затащил белорус!

«Вашингтон» ещё лелеет надежду на выход в плей-офф, но последние результаты «Кэпиталз» удручают. Команда Спенсера Карбери в основном проигрывает, несмотря на разыгравшегося Александра Овечкина, принявшегося забивать серийно, как в молодости. Собственно, до повторения рекорда по длительности голевой серии главному преследователю Гретцки оставалось забить в ближайшей встрече, которую «Вашингтон» приехал играть в Монреаль.

Первый период игры остался за гостями из столицы США. Энтони Манта открыл счёт уже на четвёртой минуте, «Монреаль» оперативно отыгрался усилиями Арбера Джекая, но ровно в середине отрезка Ти Джей Оши реализовал большинство. Голевую комбинацию начал Овечкин, отдавший 24-й голевой пас в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ови продлил результативную серию до восьми матчей в сезоне, а в разрезе истории НХЛ россиянин продолжает штурм топ-15 лучших бомбардиров лиги. В активе Овечкина 1523 очка, он пока занимает 16-е место, но отставание от Пола Коффи стремительно сокращается и в данный момент составляет восемь очков.

«Кэпиталз» повели в счёте, но закрепить преимущество им не удалось, а в конце второго периода «Монреаль» снова отыгрался. И в первой половине третьего отрезка история повторилась – гости вышли вперёд, хозяева сравняли. Ник Судзуки завершил головокружительную для обороны «Вашингтона» комбинацию в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако не прошло и двух минут, как «Кэпиталз» в четвёртый раз в матче вышли вперёд. Белорусский нападающий «столичных» Алексей Протас вчистую выиграл борьбу за позицию на пятачке и оттуда прошил Джейка Аллена, сыграв на добивании.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Протас набрал в этом матче 2 (1+1) очка, проведя лучший матч с момента подписания нового контракта с «Вашингтоном». Безусловно, именно таких «джокерских» действий и ждут от белорусского богатыря в столичном клубе.

Отыграться в очередной раз у «Монреаля» не вышло, так что «Вашингтон» одержал победу, которая хоть немного, но улучшила позиции «Кэпиталз» в таблице. Однако для рывка в плей-офф «столичным» нужна мощная победная серия.