«Я не буду этого делать». Сорокин рассказал о забавном предложении своего друга Шестёркина

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о шутке своего друга голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Оба голкипера примут участие в матче на открытом воздухе.

«Игорь предложил нарисовать наши лица на масках друг друга. Он нанесёт на свою маску моё лицо, а я его. Он пошутил, и я ответил, что не буду этого делать (смеётся).

Это действительно отличный опыт для меня и Игоря, но я каждый раз говорю, что в игре нет друзей, есть только противники. Это хорошее время, когда мы играем друг с другом, на глазах у такой большой толпы людей, это будет действительно отличный опыт», — цитирует Сорокина пресс-служба клуба.

Матч на открытом воздухе состоится 18 февраля, начало в 23:00 мск. Игра пройдёт на стадионе, вмещающем 82 500 зрителей.