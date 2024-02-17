«Рейнджерс» опубликовали милые снимки Шестёркина с полуторагодовалым сыном

Пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс» в социальных сетях представила несколько снимков российского вратаря «синерубашечников» Игоря Шестёркина со льда стадиона «Метлайф-стэдиум» в преддверии встречи с «Нью-Йорк Айлендерс».

На опубликованных снимках Шестёркин вывел на лёд своего полуторагодовалого сына Тимофея, о рождении которого стало известно в августе 2022 года.

Игорь Шестёркин с сыном Тимофеев на льду «Метлайф-стэдиум». Фото: Социальные сети «Нью-Йорк Рейнджерс».

Игорь Шестёркин с сыном Тимофеев на льду «Метлайф-стэдиум». Фото: Социальные сети «Нью-Йорк Рейнджерс».

Игорь Шестёркин с сыном Тимофеев на льду «Метлайф-стэдиум». Фото: Социальные сети «Нью-Йорк Рейнджерс».

Игорь Шестёркин с сыном Тимофеев на льду «Метлайф-стэдиум». Фото: Социальные сети «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, в нынешнем сезоне Шестёркин принял участие в 34 встречах в составе «Рейнджерс», в которых отразил 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,78.

Встреча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» состоится в воскресенье, 18 февраля. Начало – в 23:00 мск. Отметим, что этот матч пройдёт на стадионе, вмещающем 82 500 зрителей.