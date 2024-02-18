«Мнимое преимущество». Н. Заварухин — об игре «Автомобилиста» с «Сочи»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победный матч с ХК «Сочи» (2:1) в Екатеринбурге.

«Излишний контроль шайбы без угроз был, мнимое преимущество — владели шайбой в зоне, но не было бросков с точек, откуда забиваются голы, с синей линии больше. Посмотришь на цифры, перебросали соперника, но надо было хитрее действовать. В третьем периоде ребята закрыли вратаря, раньше он видел наши броски, это сработало.

Соперник отдал нам углы, было мало движения на пятак, оно появилось — появились и опасные моменты. Надо отдать должное вратарю соперника — уверенно действовал, мы не так агрессивно играли, поправили в третьем периоде.

Возвращение Кизимова после пяти месяцев отсутствия? Неплохо двигался, хорошо играл с шайбой для первой игры, не выпадал из команды, приносил пользу.

Причины отсутствия Эберта? Плохо, что он не играет, будем смотреть, общаться с врачами, пока не могу сказать, когда он выйдет.

Потенциальная серия с «Ак Барсом» в плей-офф? Всё возможно, у нас ещё три игры, может быть другой соперник. Понятно, что это кубковый боец, интересно против такого соперника сразиться, проверить свои силы», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.