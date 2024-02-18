Нападающий «Автомобилиста» высказался о первой для себя игре с сентября 2023 года

Нападающий «Автомобилиста» Семён Кизимов высказался об игре с «Сочи» (2:1), которая стала для 24-летнего хоккеиста первой с сентября 2023 года.

«Тяжеловато, но партнёры помогли вкатиться, команда и тренерский штаб поддерживали. Старался играть от простого, ничего не выдумывать, не хватало технических моментов, шайба пару раз сходила. Слетал в Германию, сделал операцию, сходил к реабилитологу, занимался с тренером и дома. Пока форму оценю на 4 из 10, есть над чем работать», — приводит слова Кизимова официальный сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне Кизимов сыграл семь матчей, в которых результативными действиями не отметился.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет в Омске с местным «Авангардом» 20 февраля.