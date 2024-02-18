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«Не получили спокойствие от опытных». Ларионов объяснил три пропущенных гола за 5 минут

«Не получили спокойствие от опытных». Ларионов объяснил три пропущенных гола за 5 минут
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от СКА (3:4) в Санкт-Петербурге рассказал о трёх пропущенных шайб от армейского клуба за пять минут в третьем периоде.

«В последние минуты не было тактики и системы. Нужна была только холодная голова и горячее сердце. Научить тактике здесь нереально, нужно хладнокровие, мастерство и удача. Три гола за пять минут? Это беспокоит, скажу честно. Беспокоит, когда ты выставляешь на лёд опытных ребят, то ждёшь от них спокойствия и хладнокровия, но сегодня мы это не получили. Могу так объяснить, но это наш внутренний разговор», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче СКА примет на своём льду череповецкую «Северсталь» 20 февраля. «Торпедо» в этот же день сыграет в Москве со «Спартаком».

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