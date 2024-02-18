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«Когда человек переходит линию…Его не будет в команде». Ларионов – об отсутствии Сизова

«Когда человек переходит линию…Его не будет в команде». Ларионов – об отсутствии Сизова
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от СКА (3:4) в Санкт-Петербурге рассказал об отсутствии 28-летнего защитника Антона Сизова.

«Отсутствие опытного Сизова? Нет ничего непонятного. Когда человек переходит линию…Отсутствие – оно есть отсутствие, его не будет в команде. Это то, что есть, я не скрываю от вас. Мы хотим, чтобы молодёжь получала правильный пример, как идти по жизни, как относиться к игре. Опыт здесь уже не поможет, он не пригодится», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В нынешнем сезоне Сизов сыграл 49 матчей, в которых набрал 13 (2+11) результативных баллов.

В следующем матче СКА примет на своём льду череповецкую «Северсталь» 20 февраля. «Торпедо» в этот же день сыграет в Москве со «Спартаком».

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