Вратарь СКА прокомментировал камбэк в матче с «Торпедо»

Голкипер СКА Юхан Маттссон высказался о победе над «Торпедо» (4:3) после камбека со счёта 1:3.

«Каково выходить в третьем периоде при счёте 1:3? Старался сфокусироваться на своей игре. Такое бывало несколько раз в этом сезоне, и мы демонстрировали хороший командный дух, когда меня меняли вратарей. Даже выигрывали пару раз. Я не беспокоился, просто старался играть в свой хоккей.

Что произошло во втором периоде? Мы нахватали очень много удалений. До этого даже во втором периоде мы играли хорошо. Мы неплохо проводили своё большинство, но наши удаления немного подпортили нам игру. Были ли у команды вопросы по удалениям? Я видел не все, но, кажется, в последнем эпизоде Гриц сыграл в шайбу, а не в ноги. Но мне сложно разглядеть такие моменты со скамейки. Оставлю это тем, кто может посмотреть повторы на телевизоре.

Сложно сказать, стал ли мой выход ключевым моментом. Мы могли забить и когда Мойсевич был в воротах, у нас было много хороших моментов для этого. Это хоккей. Всякое случается, нужно уметь на это реагировать. Замена Мойсевича? Это решение тренера, он делает то, что, по его мнению, поможет команде. Мы должны принимать это», — сказал Маттссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.