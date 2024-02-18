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Фетисов: детский спорт стоит дорого. Путин сказал, что нельзя так дискриминировать детей

Фетисов: детский спорт стоит дорого. Путин сказал, что нельзя так дискриминировать детей
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о проблеме стоимости занятий спортом для детей в России.

«Мне когда-то страна дала мне в руки клюшку и надела форму — я стал играть. А сейчас детский спорт стоит дорого, ребята из небогатых семей заниматься не могут. Я говорил об этом с президентом Владимиром Путиным после матча команд всех звёзд российского и советского хоккея в декабре. Президент нас поддержал, сказал, что нельзя так дискриминировать детей», — приводит слова Фетисова «Аргументы и факты».

Фетисов — семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли. Является одним из шести членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея. Член «Тройного золотого клуба».

Ранее Вячеслав Фетисов поздравил олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Стэнли, чемпиона мира Александра Могильного с 55-летием.

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