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Яромир Ягр рассказал о встрече с Марио Лемье впервые с 2017 года

Яромир Ягр рассказал о встрече с Марио Лемье впервые с 2017 года
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Легендарный чешский форвард Яромир Ягр рассказал об ужине с бывшим одноклубником по «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье. В последний раз они виделись на мероприятии «100 величайших игроков НХЛ» в 2017 году.

«Мы довольно хорошо поговорили, у нас было время это сделать. Это было приятно. Это было очень приятно», — приводит слова Ягра журналистка Мишель Крекиоло на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, 19 февраля перед началом домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» состоится торжественная церемония поднятия свитера Яромира Ягра на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и выведения его номера из обращения. Ягр выступал в составе «Питтсбурга» на протяжении 11 лет – с 1990 по 2001 год – и дважды выиграл Кубок Стэнли с командой.

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