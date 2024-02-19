Все результаты игрового дня НХЛ 19 февраля

Сегодня, 19 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом состоявшихся игр.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф-стэдиум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5. Отметим, что по ходу третьего периода гости уступали со счётом 3:5.

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 76 очками после 55 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 80 очками после 56 матчей.