Все результаты игрового дня НХЛ 19 февраля

Сегодня, 19 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом состоявшихся игр.
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф-стэдиум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5. Отметим, что по ходу третьего периода гости уступали со счётом 3:5.
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 76 очками после 55 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 80 очками после 56 матчей.
- 19 февраля 2024
-
08:30
-
08:15
-
08:05
-
08:00
-
08:00
-
07:29
-
07:15
-
07:00
-
06:44
-
06:38
-
06:29
-
06:16
-
05:03
-
04:38
-
04:02
-
03:22
-
03:01
-
02:42
-
02:01
-
00:00
- 18 февраля 2024
-
23:46
-
23:28
-
23:12
-
22:55
-
22:40
-
22:25
-
22:13
-
22:00
-
21:46
-
21:28
-
21:12
-
20:53
-
20:42
-
20:27
-
20:25