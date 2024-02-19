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Все результаты игрового дня НХЛ 19 февраля

Все результаты игрового дня НХЛ 19 февраля
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Сегодня, 19 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом состоявшихся игр.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф-стэдиум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5. Отметим, что по ходу третьего периода гости уступали со счётом 3:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 6
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Густафссон (Какко, Бродзински) – 01:28     1:1 Нельсон (Мейфилд, Клаттербак) – 04:20     2:1 Хорват (Добсон, Пелеч) – 07:18     3:1 Барзал (Нельсон, Добсон) – 07:34 (pp)     4:1 Ли (Энгвалль, Райлли) – 21:03 (pp)     4:2 Трочек (Панарин) – 25:36 (pp)     4:3 Трочек (Лафреньер, Линдгрен) – 38:24     5:3 Романов (Добсон) – 41:53     5:4 Крайдер (Панарин, Трочек) – 55:52 (pp)     5:5 Зибанеджад (Фокс, Лафреньер) – 58:31 (pp)     5:6 Панарин – 60:10    
НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Кросби (Карлссон, Раст) – 18:43 (pp)     1:1 Кемпе (Даути, Арвидссон) – 53:49     1:2 Кемпе (Копитар) – 56:50 (sh)    
НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Колтон (Вуд, Байрэм) – 04:10     1:1 Дамба (Керфут, Макбэйн) – 07:48     1:2 Круз (Маччелли, Мозер) – 12:20 (pp)     2:2 Джонсон (Джохансен, Паризе) – 25:20     2:3 Кули (Маччелли, Дамба) – 29:52     3:3 Маккиннон (Байрэм, Джонсон) – 30:13     4:3 Тэйвз (Друен, Маккиннон) – 53:25    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 76 очками после 55 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 80 очками после 56 матчей.

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