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Фетисов рассказал, как приглашал Ди Каприо сыграть в хоккей на Байкале и Северном полюсе

Фетисов рассказал, как приглашал Ди Каприо сыграть в хоккей на Байкале и Северном полюсе
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал об участии в проекте, направленном на сохранение экологии, в рамках которого он принимал участие в хоккейных матчах на Байкале и Северном полюсе. Он приглашал принять участие в нём известного американского актёра и кинопродюсера Леонардо Ди Каприо.

«Проект называется Last Game — «Последняя игра». Я собираю людей, которые могут влиять на общественное мнение, чтобы они увидели и осознали, что мы теряем. Нужны лидеры общественного мнения, у науки достучаться уже не получается.

Все приезжают? Все. Я позвонил Ди Каприо за неделю до игры, он говорит: «Очень хочу, но даже на коньках стоять не умею». Отвечаю: у тебя ведь есть ещё немного времени. Прилетел и сыграл. У нас в стране медведей в хоккей играть научили, что мы, Ди Каприо на коньки не поставим?» — приводят слова Фетисова «Аргументы и факты».

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