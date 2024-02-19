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Форвард «Нефтехимика» Сетдиков: если Овечкин будет играть ещё два сезона, то побьёт рекорд

Форвард «Нефтехимика» Сетдиков: если Овечкин будет играть ещё два сезона, то побьёт рекорд
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28-летний российский нападающий «Нефтехимика» Никита Сетдиков выразил мнение о погоне соотечественника из «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом в НХЛ по количеству заброшенных шайб.

«Не скажу, что Овечкин от кого-то сильно зависит. Главное – отдать шайбу на его позицию, а он сделает своё дело. Сейчас такая шумиха по поводу этого рекорда… Он и сам знает, что ему делать на льду. Если Овечкин будет играть ещё два сезона, то побьёт рекорд. Всё в его силах, желаю только удачи», — приводит слова Сетдикова Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 50 матчах в составе «Вашингтон Кэпиталз», в которых отметился 38 (14+24) результативными действиями при показателе полезности «-17». Отставание до рекорда легендарного Уэйна Гретцки – 58 шайб.

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