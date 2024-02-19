Баширов рассказал, что покинет «Салават» вместе с Козловым в случае невыполнения задачи

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов объяснил изменение рисунка игры уфимцев в нынешнем сезоне, а также рассказал о диалоге с президентом Республики Башкортостан Радием Хабировым после неудачи в прошлом сезоне.

«Что произошло с «Салаватом» в нынешнем сезоне? Это началось летом. Была встреча с Главой республики [Башкортостан] после неудачного плей-офф, и речь шла про будущее Виктора Козлова. Я напомнил Главе, что конкретных задач не было, была задача построение команды в три года. Просто этот эмоциональный проигрыш, все болельщики тоже настраивались, что плей-офф будет долгим. Вышли с молодыми, такой энтузиазм был… Я Главе сказал: «Будет несправедливо сейчас увольнять Козлова. Если в этом году он задачу не выполнит, то будет уволен». Глава добавил: «Ты тоже».

Понятно, что был соответствующий настрой. Чувствую, что к Козлову где-то перегнул палку, постоянно напоминаю, что моя судьба в его руках. Мы начали не очень играть, были полупустые трибуны. Подумал, что не хочется оставаться в истории клуба гендиректором, при котором были полупустые трибуны. Мы вместе с Козловым решили, что если погибать, то с музыкой (улыбается). Нужно идти вперёд», — сказал Баширов в программе «Это хоккей, брат!» на YouTube.