«Очень хорошая акция». Билялетдинов — о поднятии свитера Зарипова на арене «Металлурга»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал прошедшую торжественную церемонию с поднятием свитера Даниса Зарипова под своды «Арены Металлург» перед матчем регулярного чемпионата КХЛ.

«Положительные эмоции. Очень хорошая акция, не забывают людей, которые многое сделали для хоккея. Не только для Магнитогорска или Казани, а для хоккея в целом. Мне это приятно. Ребята делали очень многое для хоккея, на таких примерах нужно учиться, не забывать их», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Напомним, встреча завершилась победой «Металлурга» со счётом 2:1. «Ак Барс», набрав 80 очков в 65 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.