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Церемония поднятия именного стяга Зарипова перед матчем «Металлург» — «Ак Барс». Видео

Церемония поднятия именного стяга Зарипова перед матчем «Металлург» — «Ак Барс». Видео
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» принимает казанский «Ак Барс». Идёт первый период, хозяева ведут – 1:0.

Перед началом встречи состоялась торжественная церемония поднятия именного стяга бывшего нападающего Даниса Зарипова, выступавшего в составе обоих клубов. После её завершения Данис произвёл символическое вбрасывание.

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Отметим, до начала матча на Аллее славы «Металлурга» была открыта именная звезда в честь известного форварда.

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Напомним, Данис объявил о завершении карьеры после окончания сезона-2022/2023. Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 году — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 году — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2-й период
1 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Петунин (Пресс, Паливко) – 08:21    
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