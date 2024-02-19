Церемония поднятия именного стяга Зарипова перед матчем «Металлург» — «Ак Барс». Видео

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» принимает казанский «Ак Барс». Идёт первый период, хозяева ведут – 1:0.

Перед началом встречи состоялась торжественная церемония поднятия именного стяга бывшего нападающего Даниса Зарипова, выступавшего в составе обоих клубов. После её завершения Данис произвёл символическое вбрасывание.

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Отметим, до начала матча на Аллее славы «Металлурга» была открыта именная звезда в честь известного форварда.

Напомним, Данис объявил о завершении карьеры после окончания сезона-2022/2023. Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 году — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 году — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.