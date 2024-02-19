Козлов – о безголевой засухе: ребят, вы не забывайте, с кем и как мы играли!

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал завершение безголевой серии, насчитывавшей 177 минут, в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:2 ОТ).

«Без Ливо у нас отказала атака? Ну, Ливс обладает снайперскими способностями. Опять же, голевых моментов создаём достаточно, просто некоторым игрокам нужно два-три момента, чтобы забить – и это снайперы. Некоторым один, а кому-то нужно создать три-четыре-пять моментов. Мы сейчас в той ситуации, где у нас есть моменты, и мы хорошо играем в атаке, контролируя шайбу и создавая моменты, но пока не заходит. Будем работать над этим.

Как болельщикам относиться к такой засухе? У нас ещё есть время подкорректировать кое-какие моменты. Такая засуха… Постараемся оросить почву, чтобы не было засухи.

Как сама команда относилась к такой засухе? Ну, блин, ребят, если честно, то вы не забывайте, с кем и как мы играли! «Локомотив» одна из тех команд, которая меньше всех пропускает в лиге. И у нас были возможности. Так же со СКА мы играли «пять на три». Там тоже хорошая команда. Такие моменты бывают.

Да, мы просили ребят поиграть в центре зоны атаки, чтобы у нас было два игрока – на ближнем и на дальнем пятаке. Просили подключать защитников. Ребята – молодцы. Они всё сделали. Были хорошие моменты», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Салават Юлаев», набрав 86 очков в 65 матчах, занимает третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ. Впереди у уфимцев заключительная домашняя серия, в рамках которой они встретятся с «Адмиралом», «Сибирью» и «Северсталью».

