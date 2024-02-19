«Салават Юлаев» прервал безголевую серию на отметке в 177 минут в матче с «Динамо»

Уфимский «Салават Юлаев» не мог забить на протяжении почти трёх игр кряду в регулярном чемпионате КХЛ, однако сумел прервать эту неудачную серию в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:2 ОТ).

Гол Глеба Кузьмина на 17-й минуте третьего периода прервал сухую серию «Салавата Юлаева» на отметке 177 минут и 3 секунды. Ранее они не могли поразить ворота ярославского «Локомотива» и санкт-петербургского СКА (0:2), потерпев два сухих поражения кряду.

Напомним, «Салават Юлаев», набрав 86 очков в 65 матчах, занимает третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ. Впереди у уфимцев заключительная домашняя серия, в рамках которой они встретятся с «Адмиралом», «Сибирью» и «Северсталью».