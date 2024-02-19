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Дубль Ватрано принёс победу «Анахайму» над «Баффало»

Дубль Ватрано принёс победу «Анахайму» над «Баффало»
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 20:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Гринвей (Козенс) – 09:07     1:1 Хенрик (Джонс, Джонстон) – 10:10     2:1 Томпсон (Далин, Козенс) – 28:10 (pp)     2:2 Ватрано (Мактавиш, Терри) – 31:59     2:3 Ватрано (Мактавиш, Терри) – 34:34     3:3 Бенсон (Йокихарью, Петерка) – 35:20     3:4 Терри (Мактавиш) – 38:56    

В составе «уток» дублем отметился нападающий Фрэнк Ватрано, ещё по шайбе на счету Адама Хенрика и Троя Терри. У «клинков» забрасывали Джордан Гринвей, Тейдж Томпсон и Закари Бенсон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, «Анахайм Дакс», набрав 42 очка в 55 матчах, занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Баффало» (52) – 13-й на Востоке.

В следующем матче «Баффало» сыграет на выезде с «Монреаль Канадиенс» (22 февраля), а «Анахайм» — с «Коламбус Блю Джекетс» (22 февраля).

Календарь НХЛ сезона-2023/2024.
Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024.
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