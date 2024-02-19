Дубль Ватрано принёс победу «Анахайму» над «Баффало»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «уток» дублем отметился нападающий Фрэнк Ватрано, ещё по шайбе на счету Адама Хенрика и Троя Терри. У «клинков» забрасывали Джордан Гринвей, Тейдж Томпсон и Закари Бенсон.

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Напомним, «Анахайм Дакс», набрав 42 очка в 55 матчах, занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Баффало» (52) – 13-й на Востоке.

В следующем матче «Баффало» сыграет на выезде с «Монреаль Канадиенс» (22 февраля), а «Анахайм» — с «Коламбус Блю Джекетс» (22 февраля).