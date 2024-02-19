Широков, Аршавин, Быстров и игроки из НХЛ, как ожидается, сыграют в хоккейной Медиалиге

Уже 25 февраля свой старт берёт хоккейная Медиалига, – аналог футбольной Медиалиги, в которой примут участие сразу несколько популярных в прошлом футболистов. Об этом сообщил один из представителей соревнований в опубликованном видеоанонсе в сообществе «Media Football League | Медиалига» в социальной сети «ВКонтакте».

Предварительно, в числе представителей команды «Чисто Питер» могут оказаться известные в прошлом футболисты санкт-петербургского «Зенита» — Роман Широков, Андрей Аршавин, Владимир Быстров, а также председатель правления ПАО «Газпром» Александр Медведев. В одной из заявок фигурируют Юрий Жирков и Владимир Бесчастных.

Во второй части соревнований, которая пройдёт летом, ожидается участие игроков из Национальной хоккейной лиги. Как отметил один из организаторов соревнований, некоторые команды уже включили в заявку действующих игроков, которые, вероятно, будут свободны от участия в Кубке Стэнли и смогут принять участие в турнире.