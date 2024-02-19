Стал известен состав участников хоккейной медиалиги и регламент соревнований

25 февраля в Москве стартует аналог популярной футбольной медиалиги – хоккейная медиалига. В ней примут участие восемь команд. Об этом сообщается в сообществе «Media Football League | Медиалига» в социальной сети «ВКонтакте».

Регламент соревнований будет включать круговую систему, исходя из которой лучшие команды пройдут в «Финал четырёх». Встречи будут проходить на открытом воздухе в парке «Патриот» в формате «три на три». Далее соревнования переедут на спортивный комплекс «Лужники», а финал, предположительно, может пройти на большой арене.

В турнире примут участие такие команды, как NBSC, Hockey Brothers, «Чемпион», «Чисто Питер», «TrueFighters», «Титан», HC10 и «Звезда России».

Турнир хоккейной медиалиги будет проходить дважды в год – второй сезон будет летом, ближе к паузе между сезоном футбольной медиалиги и кубком медиалиги.