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Стал известен состав участников хоккейной медиалиги и регламент соревнований

Стал известен состав участников хоккейной медиалиги и регламент соревнований
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25 февраля в Москве стартует аналог популярной футбольной медиалиги – хоккейная медиалига. В ней примут участие восемь команд. Об этом сообщается в сообществе «Media Football League | Медиалига» в социальной сети «ВКонтакте».

Регламент соревнований будет включать круговую систему, исходя из которой лучшие команды пройдут в «Финал четырёх». Встречи будут проходить на открытом воздухе в парке «Патриот» в формате «три на три». Далее соревнования переедут на спортивный комплекс «Лужники», а финал, предположительно, может пройти на большой арене.

В турнире примут участие такие команды, как NBSC, Hockey Brothers, «Чемпион», «Чисто Питер», «TrueFighters», «Титан», HC10 и «Звезда России».

Турнир хоккейной медиалиги будет проходить дважды в год – второй сезон будет летом, ближе к паузе между сезоном футбольной медиалиги и кубком медиалиги.

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