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Капризов стал третьим хоккеистом из России, набравшим шесть очков за один матч НХЛ

Капризов стал третьим хоккеистом из России, набравшим шесть очков за один матч НХЛ
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 10:7.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забил три гола и сделал три результативные передачи. Таким образом, Капризов стал третьим российским хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 6 очков за одну встречу. Ранее это удалось Сергею Макарову (сезон-1989/90) и Никите Кучерову (сезон-2023/24).

На данный момент «Миннесота» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков. «Ванкувер» находится на первом месте на Западе, записав в свой актив 80 очков.

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