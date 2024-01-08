Первый русский в НХЛ, Капризов, Сергачёв. Лучшие наши в истории лиги: 50-41

Спор о том, кто лучше, — классическая тема для спорта. Рейтинги, топы, обсуждения — без всего этого тяжело представить современную журналистику и хоккей. Североамериканские коллеги регулярно радуют болельщиков, создавая списки на разные темы и разной степени «вечности».

Мы подумали и решили — а почему бы не создать собственный рейтинг? Списки наших коллег всегда интересны, однако не менее увлекательно изучить, как относятся к тем или иным игрокам по другую сторону океана.

Так что хотим представить вам авторский топ-50 лучших российских хоккеистов в истории НХЛ. Он, скорее всего, окажется не менее спорным, чем североамериканский. Но в этом же и плюс рейтингов, верно? По-своему оценить влияние личностей нашей любимой сферы. Тем более автор планирует читать все ваши комментарии и, вероятно, ответить на вопросы отдельно — уже по итогам выхода всего рейтинга.

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Топ окажется крупным, поэтому будет разделён на пять материалов — по десятке лучших. Сегодня мы хотим представить вам места с 50-го по 41-е.

50. Виктор Нечаев

Клуб: «Лос-Анджелес Кингз», один сезон в НХЛ — 1982/1983

3 матча в НХЛ, 1 (1+0) очко, «+1» — в регулярном чемпионате

Виктор Нечаев Фото: twitter.com/Kingstorian

Воспитанник «Сибири» провёл в НХЛ уж совсем мало времени, но самое важное, чего он добился в своей карьере, он сделал на площадке. Несмотря на распространённое мнение о заслугах Александра Могильного, именно Нечаев стал первым российским хоккеистом, сыгравшим в НХЛ.

В СССР центральный нападающий защищал цвета разных клубов, включая родную «Сибирь» и СКА. Тем не менее Нечаев решил, что жизнь в Советском Союзе его не устраивает. Он женился на гражданке США Шерил Хэйглер в 1980-м, а через два года покинул СССР, отправившись в Северную Америку. Ради этого Виктор в течение двух лет оформлял нужные документы. Там он продолжил заниматься хоккеем, в Лос-Анджелесе тренируясь с бывшими игроками, и случайно познакомился с генеральным менеджером «Лос-Анджелес Кингз» Джорджем Магуайром. Нечаева пригласили в команду. Он полтора месяца провёл в АХЛ, выступая за «Нью-Хэйвен Найтхокс». А после, уже в 1983-м, в возрасте 28 лет дебютировал в НХЛ, официально став первым русским, сделавшим это.

К сожалению, его карьера в США не продлилась долго. За «Кингз» Виктор отыграл всего три матча, при этом ещё и успев забросить первую русскую шайбу в НХЛ. «Лос-Анджелес» предложил ему контракт по схеме «2+1» — нападающий предпочёл соглашение на один сезон. Нечаев не учёл, что такой формат договора не гарантировал ему место в основной команде — и его быстро перевели в ИХЛ (второстепенная лига Северной Америки, существовавшая до 2001 года. — Прим. «Чемпионата»). Там он выступал за «Сагино Гирс» до завершения чемпионата-1982/1983 и набрал 5 (1+4) очков в 10 матчах. В АХЛ Виктор пробил отметку в 11 (4+7) результативных баллов в 28 встречах.

В конце того сезона в одном из матчей за «Сагино» Нечаев получил тяжёлую травму спины и некоторое время провёл в обездвиженном состоянии. После восстановления форвард отказался играть за фарм и даже не стал рассматривать предложения иных команд НХЛ.

После года в Германии и завершения карьеры в 1984-м Виктор вместе со своим другом Сергеем Левиным вернулся в Лос-Анджелес и основал первую русскоязычную телепрограмму в городе. Они привозили в США звёзд советской эстрады — Аркадия Райкина, Эдиту Пьеху, «Ласковый май». Футбольный «Спартак» благодаря Нечаеву побывал на матчах местных команд. Позже он вместе с тем же Левиным и вовсе основал спортивное агентство ARTV Sports Management и впоследствии помог перевезти в Северную Америку Павла Буре, Михаила Шталенкова и Андрея Коваленко.

Хоть карьера в США у Нечаева не задалась, без него наш хоккей вполне мог не получить такого развития.

49. Андрей Коваленко

Клубы: «Квебек Нордикс», «Колорадо Эвеланш», «Монреаль Канадиенс», «Эдмонтон Ойлерз», «Филадельфия Флайерз», «Каролина Харрикейнз», «Бостон Брюинз» (1992/1993–2000/2001) — 9 сезонов в НХЛ

620 матчей, 379 (173+206) очков, «-28» — в регулярных чемпионатах

33 матча, 11 (5+6) очков, «-8» — в плей-офф

Андрей Коваленко Фото: Denis Brodeur/Getty Images

Правого нападающего задрафтовал в 1990-м «Квебек» — в восьмом раунде под общим 148-м номером. В НХЛ Коваленко переехал через два года, в возрасте 22 лет, и три сезона выступал за «Нордикс». Андрей сразу же показал свою любовь и готовность к силовой игре, проявив себя как хоккеист таранного типа — его даже прозвали Русским танком.

В сезоне-1994/1995 Коваленко ненадолго отлучился в Россию, где поиграл за «Ладу», но, за исключением этого, он выступал в НХЛ девять сезонов. Клубных достижений нападающий не смог добиться, но завоевал уважение среди товарищей и показывал достойную личную статистику. Его лучшим сезоном стал дебютный. Тогда, выступая за «Квебек», Андрей набрал 68 (27+41) очков в 81 матче.

Коваленко занимает 29-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ среди российских хоккеистов, 23-е — в списке лучших снайперов, 41-е — в списке лучших ассистентов.

48. Дмитрий Юшкевич

Клубы: «Филадельфия Флайерз», «Торонто Мэйпл Лифс» (с 1992-го по 2002-й; за «Флайерз» ещё 2003-й), «Флорида Пантерз», «Лос-Анджелес Кингз» (2002-2003) — 11 сезонов в НХЛ

786 матчей, 225 (43+182) очков, «-21» — в регулярных чемпионатах

72 матча, 23 (4+19) очка, «-13» — в плей-офф

Дмитрий Юшкевич Фото: Peter Power/Getty Images

Юшкевич был задрафтован «Филадельфией» в 1991-м в шестом раунде под общим 122-м номером и через год переехал в США. 20-летний Дмитрий отправлялся в Северную Америку в статусе одного из самых жёстких российских защитников. Габариты и хорошее катание активно помогали хоккеисту на площадке.

Юшкевич смог завоевать доверие своей жёсткой игрой и самоотверженностью, некоторые даже считали его одним из лучших защитников НХЛ в середине 1990-х. За два первых года в США хоккеист нахватал 157 минут штрафа — при этом он успевал помогать в атаке. Дебютный сезон (1993/1994) стал для Дмитрия лучшим в карьере, включая даже российский этап оной. Тогда Юшкевич набрал 32 (5+27) очка в 82 матчах.

Ещё одной причиной, по которой его так любили и уважали все, в том числе и тренеры, был тот факт, что ему приходилось играть через боль. Легендарный канадский специалист Дэйв Кинг в своей книге писал о том, как все в раздевалке замерли, когда Юшкевич, хромая на правую ногу, вошёл в комнату. «Он настолько близок к образу одноногого хоккеиста, насколько это вообще можно представить», — написал Кинг.

Как отмечал сам игрок, на одном из колен у него было шесть операций. А в 2002-м у защитника в ноге нашли тромб. Позже обнаружилось, что тромбы были в обеих ногах — но, к счастью, проблемы удалось решить. Тромбы рассосались. Ему даже приходилось сделать перерыв в карьере…

Несмотря на неудачи в командных достижениях, за 11 сезонов Юшкевич успел отыграть почти 800 матчей в НХЛ. Защитник занимает 23-е место в списке лучших россиян в истории лиги по количеству матчей, 58-е — среди лучших бомбардиров. Дмитрий также 15-й по штрафным минутам. Среди российских защитников Юшкевич восьмой по количеству матчей, 14-й — по ассистам, 15-й — по очкам и 16-й — по голам.

47. Максим Афиногенов

Клубы: «Баффало Сэйбрз» (1999-2009), «Атланта Трэшерз» (2009/2010) — 10 сезонов в НХЛ

651 матч, 395 (158+237) очков, «-43» — в регулярных чемпионатах

49 матчей, 23 (10+13) очка, «+5» — в плей-офф

Максим Афиногенов Фото: Graig Abel/Getty Images

«Баффало» выбрал правого нападающего на драфте-1997 в третьем раунде под общим 69-м номером. Через два года в возрасте 20 лет Афиногенов перебрался в США. Уже в дебютном матче с «Бостоном» Максим набрал первые очки в Национальной хоккейной лиге — гол+пас.

Нападающий хоть и не добился клубных достижений, но продемонстрировал большую любовь и преданность, отыграв 10 лет за «Баффало». Афиногенов считался одним из лучших и авторитетнейших российских нападающих того периода. Сезон-2005/2006 стал для Максима лучшим в Северной Америке, форвард набрал 73 (22+51) очка в 77 матчах.

Афиногенов занимает 27-е место в списке лучших российских хоккеистов по количеству очков, 27-е — по голам, 28-е — по ассистам, 42-е — по матчам. Кроме того, нападающий второй среди россиян в истории «Баффало» по каждому из показателей, кроме передач (тут он третий).

46. Кирилл Капризов

Клуб: «Миннесота Уайлд», 4-й сезон в НХЛ, с 2020 года

237 матчей, 268 (127+141) очков, «+42» — в регулярных чемпионатах

19 матчей, 12 (10+2) очков, «-5» — в плей-офф

Кирилл Капризов Фото: Getty Images

26-летний левый нападающий — один из самых молодых представителей нашего топа. Несмотря на свой возраст, Капризов уже добился многих выдающихся достижений и точно входит в список лучших игроков в истории «Миннесоты».

«Уайлд» задрафтовали Кирилла в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. В США, однако, россиянин перебрался лишь в 2020-м, в возрасте 23 лет. На тот момент Капризов уже был олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом России. Дебют в НХЛ пришёлся на середину января 2021-го. В первом же матче в новой лиге нападающий отдал два ассиста и забросил шайбу — причём в овертайме! Менее чем через два месяца Кирилл оформил свой первый хет-трик в НХЛ — от него пострадала «Аризона».

В дебютном сезоне Капризов в итоге набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах. Нападающий стал лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты» в чемпионате, а также восьмым голеадором регулярки — лучшим среди россиян. Он же выиграл «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона.

За три года в НХЛ Капризов уже успел стать одним из лучших хоккеистов в истории «Уайлд» — и наверняка станет абсолютно лучшим, если ещё задержится в команде. Россиянин установил ряд клубных рекордов: по количеству очков для новичка (51 в 2020/2021), по количеству голов (47), передач (61) и очков (108) за сезон (всё — в сезоне-2021/2022). Нападающий уже занимает четвёртое место в истории «Миннесоты» по шайбам в плей-офф (10), пятое по голам в целом (127) и в большинстве (44) за «Уайлд», девятое по очкам (268), 13-е — по передачам… Кроме того, Кирилл — на данный момент лучший за всё время существования франшизы по среднему количеству очков за матч (1,15).

Уже сейчас, в 26 лет, Капризов — звезда мирового масштаба. А самое важное — его главные достижения ещё впереди.

45. Илья Брызгалов

Клубы: «Анахайм Дакс», «Финикс Койотс», «Филадельфия Флайерз» (2001-2013, в «Анахайме ещё сезон-2014/2015), «Эдмонтон Ойлерз», «Миннесота Уайлд» (2013-2014) — 12 сезонов в НХЛ

465 матчей, 221 победа, КН 2,58; 91,2% ОБ, 34 шат-аута — в регулярных чемпионатах

47 матчей, 20 побед, КН 2,78; 90,5% ОБ, 4 шат-аута — в плей-офф

Илья Брызгалов Фото: Jim McIsaac/Getty Images

Брызгалов был задрафтован в 2000-м «Анахаймом» во втором раунде под общим 44-м номером. В итоге голкипер отправился в Северную Америку через год, в 21-летнем возрасте, и играл в НХЛ вплоть до 2015-го — с небольшой командировкой в ЦСКА в 2012-м.

Дебют состоялся уже в сезоне-2001/2002, но до сезона-2005/2006 Илья провёл всего два матча. С послелокаутного чемпионата россиянину стали больше доверять, он отыграл 31 встречу, 24 из которых — в старте, и одержал 13 побед. В следующем году Брызгалов завоевал с «Анахаймом» Кубок Стэнли, проведя в плей-офф пять матчей. В сезоне-2007/2008 «Дакс» отправили его на драфт отказов, откуда вратаря подобрал «Финикс». И не зря — спустя восемь лет без плей-офф Илья помог «Койотс» дважды квалифицироваться в розыгрыш Кубка Стэнли.

Пик карьеры Брызгалова пришёлся на время в «Финиксе». В чемпионате-2009/2010 он провёл рекордное для себя количество матчей (69 — все в старте), одержал аж 42 победы и по итогам кампании был номинирован на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона. Трофей, однако, забрать не удалось.

Брызгалов занимает пятое место среди российских вратарей по количеству матчей и шат-аутов, шестое — по коэффициенту надёжности и количеству побед, седьмое — по проценту отражённых бросков (оба показателя — для голкиперов, проведших не менее 50 встреч). Кроме того, по последнему пункту Илья лучше, чем, например, Евгений Набоков, Николай Хабибулин и Александр Георгиев. По «сухарям» в плей-офф он делит четвёртое место с Семёном Варламовым.

Кроме того, Брызгалов удерживает рекорд по количеству побед среди вратарей в истории франшизы «Койотс» и занимает второе место по количеству матчей.

44. Михаил Сергачёв

Клубы: «Монреаль Канадиенс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» (с 2016-го) — 8-й сезон в НХЛ

474 матчей, 257 (48+209) очков, «+48» — в регулярных чемпионатах

98 матчей, 33 (9+24) очка, «+4» — в плей-офф

Михаил Сергачёв Фото: Getty Images

25-летний Сергачёв — самый молодой представитель топа. Несмотря на возраст, защитник добился уже многих успехов и вполне может претендовать на звание лучшего российского игрока своего амплуа в истории НХЛ.

Михаил был выбран «Монреалем» в 2016-м в первом раунде под общим девятым номером — на тот момент это стало лучшим результатом для российских защитников в XXI веке. В том же году в 18-летнем возрасте Сергачёв дебютировал в НХЛ в матче с «Баффало» и побил клубный рекорд «Канадиенс», став самым молодым защитником в истории, сыгравшим за команду. В следующем сезоне россиянина обменяли в его главный клуб в карьере — в «Тампу».

За годы в составе «Лайтнинг» Сергачёв успел выиграть Президентский кубок (2018/2019), а также два Кубка Стэнли (2020, 2021). Сейчас на него рассчитывают как на одного из главных защитников в истории клуба.

Михаил — 26-й среди всех российских защитников по количеству матчей, 10-й — по передачам (второй среди действующих), 12-й — по очкам (второй среди действующих), 13-й — по голам (третий среди действующих). В плей-офф и того лучше! Сергачёв — уже пятый по матчам и очкам, шестой — по голам, восьмой — по ассистам. Причём он ещё и лучший среди действующих российских защитников по всем показателям, кроме передач (уступает только Дмитрию Орлову).

Вместе с тем Михаил уже один из главных оборонцев в истории «Тампы». Он занимает 15-е место по очкам и матчам, 11-е по передачам и 32-е по голам среди всех игроков «Лайтнинг» за всё время существования клуба.

43. Семён Варламов

Клубы: «Вашингтон Кэпиталз», «Колорадо Эвеланш», «Нью-Йорк Айлендерс» (с 2008 по нынешнее время, за исключением сезона-2012/2013) — 16-й сезон в НХЛ

597 матчей, 278 побед, КН 2,65; 91,6% ОБ, 40 шат-аутов — в регулярных чемпионатах

60 матчей, 31 победа, КН 2,42; 91,9% ОБ, 4 шат-аута — в плей-офф

Семён Варламов Фото: AAron Ontiveroz/The Denver Post/Getty Images

Варли был задрафтован «Вашингтоном» в 2006 году в первом раунде под общим 23-м номером — на тот момент это стало вторым лучшим результатом для российских вратарей. Выше выбрали только Евгения Рябчикова — «Бостон» под 21-м номером в 1994 году.

Лишь в 2008-м Семён перебрался в НХЛ — на тот момент ему было 20 лет. 13 декабря Варламов дебютировал в Национальной хоккейной лиге, отразив 32 броска в победном матче с «Монреалем» (2:1). Он побил рекорд, став самым молодым российским голкипером, сыгравшим в НХЛ (ему было 20 лет 230 дней). Плей-офф-2009 Варламов начал основным вратарём «Вашингтона» и вместе с Александром Овечкиным помог дотянуть серию второго раунда с «Питтсбургом» аж до седьмого матча.

Главным командным достижением Семёна является Президентский кубок с «Кэпиталз» в сезоне-2009/2010. Если говорить о личных победах, то по итогам кампании-2013/2014 голкипер, уже выступая за «Колорадо», был номинирован на «Везину», но уступил приз Туукке Раску. Варламов попал во вторую символическую сборную чемпионата. В 2020-м он установил уникальный рекорд в клубной истории «Айлендерс», одержав две подряд «сухие» победы в плей-офф.

Варламов — четвёртый вратарь среди россиян за всю историю по количеству матчей и побед, шестой — по проценту отражённых бросков и восьмой — по коэффициенту надёжности (для голкиперов, проведших в НХЛ хотя бы 50 встреч). Семён также делит третье-четвёртое места среди россиян по количеству шат-аутов, а также занимает вторую позицию среди действующих голкиперов, выбранных в первом раунде, по количеству встреч в лиге, уступая лишь Марку-Андре Флёри.

42. Андрей Марков

Клуб: «Монреаль Канадиенс» (2000-2017) — 16 сезонов в НХЛ

990 матчей, 572 (119+453) очка, «+64» — в регулярных чемпионатах

89 матчей, 32 (5+27) очка, «-7» — в плей-офф

Андрей Марков Фото: Graig Abel/Getty Images

«Монреаль» забрал Маркова аж в шестом раунде под общим 162-м номером на драфте-1998. Тем не менее Андрей переехал в НХЛ лишь два года спустя, в возрасте 19 лет.

Защитник с ходу завоевал место в ротации «Канадиенс», хоть поначалу ему и приходилось справляться с командировками в АХЛ. Однако в течение восьми сезонов не проводил меньше 56 матчей в регулярке. С сезона-2003/2004 Марков стал едва ли не лучшим защитником «Монреаля». В чемпионате-2007/2008 Андрей получил приглашение на Матч звёзд НХЛ, а в следующем году провёл лучшую кампанию в карьере: 64 (12+52) очка в 78 матчах. В то время он считался, вероятно, лучшим российским защитником в лиге.

В октябре 2009-го защитник получил травму лодыжки в столкновении с Кэри Прайсом и выбыл до февраля 2010-го — но вернулся к середине декабря. Тогда он успел сыграть 45 матчей в регулярке. В плей-офф того же сезона Марков получил ещё одну травму — на этот раз ноги. Однако именно следующий чемпионат стал для игрока худшим — уже в седьмой встрече в ноябре 2010-го он получил тяжёлую травму колена, перенёс операцию и выбыл до конца сезона.

Несмотря на длительное восстановление, «Генерал», как его называли, вернулся на лёд спустя почти полтора года — в марте 2012-го. Тем не менее ему вручили старую нашивку альтернативного капитана, которую он суммарно проносил с 2009-го — восемь лет. И это в клубе, который долгое время не назначал капитанов! Самоотверженность, жёсткость на площадке и преданность хоккеиста ценили в «Монреале».

Марков занимает 18-е место среди всех российских хоккеистов в истории НХЛ по количеству очков, 14-е — по передачам, 42-е — по голам, а также делит 10-е — по матчам. Среди российских защитников Андрей и вовсе четвёртый по количеству встреч и третий — по шайбам, ассистам и баллам. Очевидно, один из лучших российских защитников в истории НХЛ.

Нельзя не вспомнить и достижения Маркова в «Монреале». Защитник — лучший европейский хоккеист в истории легендарнейшего клуба по количеству матчей и результативных передач, шестой среди европейцев по голам и четвёртый по очкам.

41. Фёдор Тютин

Клубы: «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус Блю Джекетс», «Колорадо Эвеланш» (2003-2017, с двумя командировками в Россию во время локаутов) — 13 сезонов в НХЛ

872 матча, 264 (55+209) очка, «-53» — в регулярных чемпионатах

32 матча, 11 (1+10) очка, «-5» — в плей-офф

Фёдор Тютин Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Тютин был задратофван «Рейнджерс» в 2001 году во втором раунде под общим 40-м номером. В Северную Америку Фёдор переехал только в 2003-м — в 20-летнем возрасте.

Защитник дебютировал в НХЛ 12 февраля 2004-го в матче с «Филадельфией», первый ассист оформил через четыре дня во встрече с «Оттавой», а первый гол забил спустя месяц после дебюта — в ворота самого Роберто Луонго из «Флориды». В сезоне-2005/2006 Тютин стал лучшим среди оборонцев «Рейнджерс» по количеству голов в большинстве (четыре), разделил первое место по шайбам (шесть) и стал вторым по количеству очков (25).

Однако главной командой в карьере Тютса стал «Коламбус», в который его обменяли в 2008 году в сделке с участием Николая Жердева. Он стал одним из ведущих защитников «Блю Джекетс», трижды выигрывал клубную гонку бомбардиров среди игроков своего амплуа. Лучший сезон провёл в 2008-2009 годах, когда набрал 34 (9+25) очка в 82 матчах. Несмотря на командные неудачи, Тютин побил ряд клубных рекордов для защитников — стал лучшим бомбардиром и ассистентом в истории «Блю Джекетс» среди хоккеистов своего амплуа.

Фёдор занимает шестое среди всех российских игроков обороны по количеству матчей, 10-е — по очкам, 11-е — по голам и передачам. Кроме того, он лучший защитник-европеец в истории «Коламбуса» по количеству встреч (по этому показателю ещё и лучший среди всех игроков всех амплуа), ассистов и очков, а также второй — по голам. Тютин также входит в топ-6 главных сторожилов «Блю Джекетс» с 553 матчами за клуб.