24 сейва Василевского не помогли «Тампе» обыграть «Оттаву». Кучеров без очков
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В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела поражение от «Оттавы Сенаторз» (2:4).
Шайбами в составе победителей отметились дважды Мэтью Жозеф, а также Тим Штюцле и Владимир Тарасенко.
У хозяев отличились Митчелл Чаффи и Брейден Пойнт.
Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил в этой встрече 24 броска. Его звёздный соотечественник Никита Кучеров не отметился результативными действиями.
«Оттава» набрала 48 очков и занимает 15 место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Тампа» проиграла во втором матче кряду, осталась с 65 очками и делит с «Филадельфией Флайерз» шестое место на Востоке.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Штюцле (Сандерсон, Зуб) – 10:45 0:2 Жозеф (Жиру, Штюцле) – 13:35 0:3 Жозеф (Зуб) – 35:49 1:3 Чаффи – 36:55 1:4 Тарасенко (Ткачук, Пинто) – 44:01 2:4 Пойнт (Хагель) – 44:36
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