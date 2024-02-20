24 сейва Василевского не помогли «Тампе» обыграть «Оттаву». Кучеров без очков

В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела поражение от «Оттавы Сенаторз» (2:4).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Мэтью Жозеф, а также Тим Штюцле и Владимир Тарасенко.

У хозяев отличились Митчелл Чаффи и Брейден Пойнт.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил в этой встрече 24 броска. Его звёздный соотечественник Никита Кучеров не отметился результативными действиями.

«Оттава» набрала 48 очков и занимает 15 место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Тампа» проиграла во втором матче кряду, осталась с 65 очками и делит с «Филадельфией Флайерз» шестое место на Востоке.