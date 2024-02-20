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Главный тренер «Ванкувера» прокомментировал 10 пропущенных шайб от «Миннесоты»

Главный тренер «Ванкувера» прокомментировал 10 пропущенных шайб от «Миннесоты»
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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (7:10), в котором было забито 17 голов.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Мы должны научиться играть под давлением. Позволили им сыграть 5 на 3, кажется, четыре или пять раз? Пропустили гол в конце первого периода, а потом получили удаление после второго. Так что мы обязаны выучить урок, как играть под давлением… В равных составах мы играли хорошо. Создали много моментов. Очевидно, что остальные аспекты нашей игры не были хороши», — приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.

«Кэнакс» потерпели второе поражение подряд, остались с 80 очками, однако продолжают лидировать в таблице Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
10 : 7
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Коул (Майерс, Зутер) – 02:51     0:2 Миллер (Юульсен) – 13:21     1:2 Эрикссон Эк (Болди, Капризов) – 19:10     1:3 Петтерссон (Хёгландер, Линдхольм) – 25:37     1:4 Миллер (Хьюз, Бёзер) – 29:24 (pp)     2:4 Болди (Эрикссон Эк, Меррилл) – 31:00     2:5 Миллер (Зутер) – 34:30     3:5 Цуккарелло (Капризов, Эрикссон Эк) – 39:27 (pp)     4:5 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Хартман) – 40:29 (pp)     5:5 Капризов (Цуккарелло, Болди) – 41:23 (pp)     6:5 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Капризов) – 41:44 (pp)     7:5 Росси (Луккини, Леттьери) – 44:48     8:5 Капризов (Болди) – 45:12     8:6 Задоров (Миллер, Зутер) – 48:26     8:7 Бёзер (Хьюз, Гронек) – 57:52     9:7 Бродин (Эрикссон Эк) – 58:53     10:7 Капризов – 59:58    
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