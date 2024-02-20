Главный тренер «Ванкувера» прокомментировал 10 пропущенных шайб от «Миннесоты»

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (7:10), в котором было забито 17 голов.

«Мы должны научиться играть под давлением. Позволили им сыграть 5 на 3, кажется, четыре или пять раз? Пропустили гол в конце первого периода, а потом получили удаление после второго. Так что мы обязаны выучить урок, как играть под давлением… В равных составах мы играли хорошо. Создали много моментов. Очевидно, что остальные аспекты нашей игры не были хороши», — приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.

«Кэнакс» потерпели второе поражение подряд, остались с 80 очками, однако продолжают лидировать в таблице Западной конференции.