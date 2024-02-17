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Главный тренер «Ванкувера»: я большой поклонник Задорова

Главный тренер «Ванкувера»: я большой поклонник Задорова
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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет поделился мнением о российском защитнике команды Никите Задорове, перешедшем в клуб по ходу этого сезона в результате обмена из «Калгари Флэймз».

«Я его большой поклонник. Он даёт многое нашей команде, не только на льду, но и за его пределами. Но фактор шума происходит постоянно, не так ли? Это всего лишь часть рынка, и я не думаю, что его это беспокоит. Мы общались на днях… Я сказал, что он очень близок к тому, чтобы вывести свою игру на новый уровень. И последняя игра была ещё одним дюймом на пути к этому.

Я обожаю его личность. В раздевалке он ведёт себя именно так, как «прописал доктор». Думаю, в его характере есть что-то от старой школы. У него есть остроумие, но он также не боится подшучивать над кем-то в другой команде. Иногда он ведёт себя как болтун. Это здорово, когда такие парни есть на льду, правда ведь?» — приводит слова Токкета Sportsnet.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Миллер – 07:37     2:0 Линдхольм (Петтерссон) – 09:31     3:0 Задоров (Петтерссон, Хёгландер) – 32:51     3:1 Комфер (Кейн, Фишер) – 34:25     4:1 Линдхольм (Петтерссон) – 52:59    
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