Главный тренер «Ванкувера»: я большой поклонник Задорова

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет поделился мнением о российском защитнике команды Никите Задорове, перешедшем в клуб по ходу этого сезона в результате обмена из «Калгари Флэймз».

«Я его большой поклонник. Он даёт многое нашей команде, не только на льду, но и за его пределами. Но фактор шума происходит постоянно, не так ли? Это всего лишь часть рынка, и я не думаю, что его это беспокоит. Мы общались на днях… Я сказал, что он очень близок к тому, чтобы вывести свою игру на новый уровень. И последняя игра была ещё одним дюймом на пути к этому.

Я обожаю его личность. В раздевалке он ведёт себя именно так, как «прописал доктор». Думаю, в его характере есть что-то от старой школы. У него есть остроумие, но он также не боится подшучивать над кем-то в другой команде. Иногда он ведёт себя как болтун. Это здорово, когда такие парни есть на льду, правда ведь?» — приводит слова Токкета Sportsnet.