Патрик Кейн стал вторым действующим игроком с 800 результативными передачами в НХЛ

Этой ночью в Сиэтле (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» уступил «Детройт Ред Уингз» (3:4 ОТ).

Звёздный нападающий гостей Патрик Кейн отметился в этой встрече результативной передачей.

Таким образом, этот ассист стал 800-м для 35-летнего американца за карьеру в сильнейшей лиге мира. Он стал вторым действующим хоккеистом, кому покорилась данная отметка. Помимо Кейна отметиться аналогичным достижением удалось капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Кейна 23 (9+14) очка в 24 матчах. Отметим, что прошлым летом нападающий перенёс операцию на бедре и вернулся к матчам только в начале декабря, подписав контракт с «Ред Уингз».