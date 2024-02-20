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Патрик Кейн стал вторым действующим игроком с 800 результативными передачами в НХЛ

Патрик Кейн стал вторым действующим игроком с 800 результативными передачами в НХЛ
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Этой ночью в Сиэтле (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» уступил «Детройт Ред Уингз» (3:4 ОТ).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Звёздный нападающий гостей Патрик Кейн отметился в этой встрече результативной передачей.

Таким образом, этот ассист стал 800-м для 35-летнего американца за карьеру в сильнейшей лиге мира. Он стал вторым действующим хоккеистом, кому покорилась данная отметка. Помимо Кейна отметиться аналогичным достижением удалось капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Кейна 23 (9+14) очка в 24 матчах. Отметим, что прошлым летом нападающий перенёс операцию на бедре и вернулся к матчам только в начале декабря, подписав контракт с «Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2024, понедельник. 23:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 4
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Зайдер (Кейн, Дебринкэт) – 13:30     1:1 Макканн (Данн, Бураковски) – 18:32 (pp)     1:2 Рэймонд (Комфер, Питри) – 27:18     2:2 Макканн (Олексяк, Борген) – 30:51     2:3 Спронг (Фишер) – 35:58     3:3 Шварц (Гурд, Борген) – 47:25     3:4 Шьяро (Ларкин, Рэймонд) – 61:07    
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