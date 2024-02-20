Майк Рихтер рассказал об отражённом буллите от Павла Буре в финале Кубка Стэнли

Экс-вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Рихтер вспомнил момент во время четвертой игры финала Кубка Стэнли 1994 года, когда он отразил буллит от нападающего «Ванкувер Кэнакс» Павла Буре.

«Буре забил так много голов в том году. Он забил трижды в той серии, но этот буллит — это то, о чём все говорят и припоминают ему. Он всё равно был великолепен в той серии. Я думаю, во время буллита он был после смены. Было видно, что Буре был измотан. Мне было немного легче, чем ему», — приводит слова Рихтера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в финале Кубка Стэнли — 1994 «Нью-Йорк Рейнджерс» в семи матчах одолели «Ванкувер Кэнакс» и выиграли свой четвёртый и, на данный момент, последний трофей НХЛ.