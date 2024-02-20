Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Майк Рихтер рассказал об отражённом буллите от Павла Буре в финале Кубка Стэнли

Майк Рихтер рассказал об отражённом буллите от Павла Буре в финале Кубка Стэнли
Комментарии

Экс-вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Рихтер вспомнил момент во время четвертой игры финала Кубка Стэнли 1994 года, когда он отразил буллит от нападающего «Ванкувер Кэнакс» Павла Буре.

«Буре забил так много голов в том году. Он забил трижды в той серии, но этот буллит — это то, о чём все говорят и припоминают ему. Он всё равно был великолепен в той серии. Я думаю, во время буллита он был после смены. Было видно, что Буре был измотан. Мне было немного легче, чем ему», — приводит слова Рихтера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в финале Кубка Стэнли — 1994 «Нью-Йорк Рейнджерс» в семи матчах одолели «Ванкувер Кэнакс» и выиграли свой четвёртый и, на данный момент, последний трофей НХЛ.

Материалы по теме
«Не знаю, в чём смысл дела Федотова. Нас и «Филадельфию» всё устраивает». Интервью с Буре
Эксклюзив
«Не знаю, в чём смысл дела Федотова. Нас и «Филадельфию» всё устраивает». Интервью с Буре
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android