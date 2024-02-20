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Цыплаков рассказал, что ему сказали Жамнов, Ковалёв и Ковальчук в связи с интересом из НХЛ

Цыплаков рассказал, что ему сказали Жамнов, Ковалёв и Ковальчук в связи с интересом из НХЛ
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Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков рассказал, что ему сказал главный тренер клуба Алексей Жамнов, тренер Алексей Ковалёв и одноклубник Илья Ковальчук в связи с интересом из НХЛ.

«Сказали обычные слова, что нужно думать об игре, тренировках, не снижать требования к себе. И не обращать внимания на слухи. Собственно говоря, об этом я и сам говорил уже. Именно это стараюсь делать», — сказал Цыплаков в интервью «Известиям».

Напомним, в нынешнем сезоне Максим Цыплаков принял участие в 62 матчах за московский «Спартак», отметившись 47 (31+16) результативными действиями при показателе полезности «+16».

Ранее стало известно, что «Торонто Мэйпл Лифс» входит в число нескольких команд НХЛ, заинтересованных в подписании Максима Цыплакова.

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