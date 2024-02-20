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Кто выиграет Кубок Континента в КХЛ?

Кто выиграет Кубок Континента в КХЛ?
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Подходит к концу регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Командам осталось сыграть несколько матчей.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто выиграет Кубок Континента в КХЛ?» Кубок Континента — награда, ежегодно вручаемая победителю регулярки.

На данный момент СКА занимает первое место в общей таблице, имея в активе 93 очка после 65 матчей. На втором месте идёт московское «Динамо» с 92 очками. Замыкает тройку лучших команд КХЛ ярославский «Локомотив» с 89 баллами. С таким же количеством очков «Металлург» располагается на четвёртой строчке. «Авангард» с 88 очками после 64 встреч — пятый.

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Континента завоевал СКА, набрав 105 очков после 68 матчей.

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