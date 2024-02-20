ФХР поздравила Владимира Юрзинова с 84-летием

Федерация хоккея России поздравила Владимира Юрзинова-старшего с днём рождения. Сегодня прославленному игроку и тренеру исполнилось 84 года.

Юрзинов — воспитанник московского «Динамо», заслуженный мастер спорта СССР (1963), заслуженный тренер СССР (1976), заслуженный тренер Латвийской ССР (1983), заслуженный тренер РСФСР (1992), заслуженный тренер России (1998).

В составе сборной СССР он становился чемпионом мира (1963, 1969), чемпионом Европы (1963, 1969). С 1974 по 1987 годы, а затем с 1991 по 1992 годы Владимир Владимирович был вторым тренером сборной СССР, входя в штаб Бориса Кулагина и Виктора Тихонова. В качестве главного тренера — серебряный призер Олимпийских игр — 1998. С 2002 года член Зала хоккейной славы Международной федерации хоккея (ИИХФ).