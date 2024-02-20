Каменский рассказал о влиянии Малкина на возможность «Питтсбурга» выйти в плей-офф

Олимпийский чемпион Валерий Каменский рассказал, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин своей игрой может помочь клубу выйти в розыгрыш Кубка Гагарина — 2024.

«Конечно, он способен на это, Евгений — лидер „Питтсбурга“, он ведёт за собой команду. Как мне кажется, у них неплохая команда, в которой есть как Сидни Кросби, так и талантливые молодые ребята. Всё будет зависеть от хоккеистов, сумеют ли они преодолеть временный кризис. Ситуация в НХЛ меняется очень быстро — это нормально для профессионального спорта», — цитирует Каменского RT.

Напомним, «Питтсбург» в последних пяти матчах потерпел четыре поражения. С 55 очками клуб находится на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая на одно очко от «Вашингтон Кэпиталз». В следующем матче подопечные Майка Салливана 21 февраля сыграют на своей площадке с «Нью-Йорк Айлендерс».