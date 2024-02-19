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Защитник «Питтсбурга» Летанг нашёл сравнения в игре Яромира Ягра и Евгения Малкина

Защитник «Питтсбурга» Летанг нашёл сравнения в игре Яромира Ягра и Евгения Малкина
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Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг сравнил игру легендарного чешского форварда Яромира Ягра с игрой российского нападающего Евгения Малкина. Перед матчем с «Лос-Анджелесом» состоялась торжественная церемония выведения из обращения 68-го номера Ягра.

«Мы были вместе с Джино и Сидом, и появление Ягра произвело на нас впечатление. Это тот, на кого мы смотрели в детстве. Его значимость для «Питтсбурга» велика. Когда я смотрю эти старые видеозаписи с игрой Ягра, то в некотором смысле он напоминает мне Малкина. Когда я смотрю видео с Марио Лемье и Сидом, то в них я также нахожу сходство. Весело было быть частью этой церемонии и видеть, как Ягр повлиял на этот город и как много этот город значил для него», — цитирует Летанга пресс-служба клуба.

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