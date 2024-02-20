Кадейкин — о «СКА Арене»: если нет акцента на лёд, значит все окей

Нападающий СКА Александр Кадейкин высказался о качестве льда на новой «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

«Лёд комфортный для проката, просто, может быть, немножко рыхловатый, мягкий. Но у каждой арены своя специфика. Не думаю, что это доставляет дискомфорт. Скорости нормальные. Думаю, никто не обратил внимания на то, что что-то со льдом. Значит, лёд хороший, всё хорошо. Самое главное, чтобы про него никто не говорил [в контексте результата] – если нет акцента на лёд, значит всё окей», — цитирует Кадейкина «Спорт день за днём».

Напомним, «СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей. На этом спортивном сооружении состоялся Матч звёзд КХЛ – 2024, а также Кубок Первого Канала – 2024.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что на новой «СКА Арене» залит лёд с Северного полюса.