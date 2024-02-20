Григоренко: где «Эдмонтон» с Макдэвидом? Нигде. Ничего не выиграл, вылетает в 1-м раунде

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко прокомментировал игру «Эдмонтон Ойлерз» и капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида в нынешнем сезоне НХЛ.

«Маккиннон и Макдэвид, как и Кучеров, большую роль играют в своих командах? Конечно. Это тоже мастера своего дела. Остаток сезона и плей-офф покажут, как показывали в предыдущие годы. Где «Эдмонтон» с Макдэвидом? Тоже нигде. Ничего не выиграл, вылетает в первом раунде. Поэтому плей-офф — непредсказуемая вещь, там ребята могут собираться на полную, на все 150%. Все хотят выиграть кубок, поэтому плей-офф — самое интересное время», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.