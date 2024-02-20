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«Самый смак». Экс-игрок сборной России оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф

«Самый смак». Экс-игрок сборной России оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф
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Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко рассказал о шансах «Вашингтон Кэпиталз» на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024.

«Шансы «Вашингтона» выйти в плей-офф? Зависит от того, как команда настроится, как играть будут. Конечно, хотелось бы, чтобы наши ребята попали в плей-офф. Чем больше наших ребят, тем лучше. Ещё играть много, всё впереди! Сейчас самая гонка начнётся, самый смак, за которым наблюдать надо будет», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Столичные» набрали 56 очков и отстают от идущего на восьмом месте Восточной конференции «Детройт Ред Уингз» (64) на восемь баллов. В следующем матче «Вашингтон» сыграет дома с «Нью-Джерси Дэвилз» 21 февраля.

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