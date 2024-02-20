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Daily Faceoff: результаты «Вашингтона» не имеют значения, все следят за голами Овечкина

Daily Faceoff: результаты «Вашингтона» не имеют значения, все следят за голами Овечкина
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Журналист Скотт Максвелл в статье на сайте Daily Faceoff высказался о последних матчах «Вашингтон Кэпиталз» в нынешнем сезоне.

«На данный момент мы следим за голами Алекса Овечкина, вот и всё. Результаты не имеют значения. В прошлый вторник они проиграли «Колорадо Эвеланш», а на выходных одолели немного посредственную команду «Канадиенс». Может ли Джоэль Эдмундсон предложить что-нибудь клубу на рынке? А как насчёт Макса Пасиоретти? Энтони Манты?», — сказано в статье журналиста.

В прошедшем матче с «Монреаль Канадиенс» (4:3) Овечкин отметился результативной передачей и продлил свою серию с набранными очками до восьми матчей. В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 14 голов и 24 результативные передачи. В следующем матче «Вашингтон» примет на своей площадке «Нью-Джерси» 21 февраля.

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