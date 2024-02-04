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Российский вратарь «Колорадо» Иван Просветов прошёл процедуру драфта отказов

Российский вратарь «Колорадо» Иван Просветов прошёл процедуру драфта отказов
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24-летний российский вратарь системы «Колорадо Эвеланш» Иван Просветов прошёл процедуру драфта отказов, ни один клуб не обратился к его услугам. Об этом сообщает журналист Эллиот Фридман в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, что Просветов стал игроком «Эвеланш» в октябре 2023 года, когда его забрали с драфта отказов «Аризоны Койотс». В нынешнем сезоне он 11 раз появлялся на льду в НХЛ, восемь из которых в старте, в этих встречах он показал статистику в 89,5% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 3,16.

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского голкипера 24 матча, в которых Иван отразил 88,1% бросков, пропуская в среднем 3,7 шайбы за игру. Его действующий однолетний контракт на общую сумму в $ 775 тыс. истекает по окончании нынешнего сезона.

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