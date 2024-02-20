Российский нападающий системы «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин вошёл в список ключевых молодых игроков НХЛ, которых могут обменять по версии The Athletic.

«Подколзин, выбранный на драфте НХЛ под 10-м номером в 2019 году, выступает в АХЛ уже год, начиная с прошлого сезона. Его игра хороша, но недостаточно, чтобы заставить руководство „Ванкувера“ поднять его из АХЛ. Он высококвалифицированный нападающий, однако его хоккейное чутьё и атакующий потенциал вряд ли поразят вас. Я считаю, что он всё ещё может быть игроком средних звеньев команд НХЛ», — сказано в статье.

Кроме Подколзина в список вошли Филип Броберг (защитник, «Эдмонтон Ойлерз»), Шеймус Кейси (защитник, «Нью-Джерси Дэвилз»), защитник Скотт Морроу и нападающий Джексон Блейк («Каролина Харрикейнз»), Маврик Бурк (нападающий, «Даллас Старз»), Спенсер Найт (вратарь, «Флорида Пантерз»), Каапо Какко (нападающий, «Нью-Йорк Рейнджерс»).