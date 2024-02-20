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Матч «Миннесота» — «Ванкувер» с 17 голами стал самым результативным в сезоне НХЛ

Матч «Миннесота» — «Ванкувер» с 17 голами стал самым результативным в сезоне НХЛ
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Несколько часов назад закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 10:7.

Таким образом, обе команды по ходу встречи забросили на двоих 17 шайб, что позволило данной игре стать самой результативной в нынешнем сезоне НХЛ на данный момент.

Напомним, российский нападающий Кирилл Капризов по ходу встречи отметился тремя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами. Россиянин вписал своё имя в историю клуба сразу несколькими достижениями. Капризов впервые в карьере набрал шесть очков в одном матче НХЛ.

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