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Григорий Панин назвал причину трёхматчевой серии поражений «Салавата Юлаева»

Григорий Панин назвал причину трёхматчевой серии поражений «Салавата Юлаева»
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин считает, что одной из причин трёхматчевой серии поражений уфимского клуба являются травмы ключевых нападающих Джоша Ливо и Николая Кулёмина, из-за которых приходится перекраивать сыгранные звенья.

«Нам не хватает ключевых игроков — Ливо и Кулёмина. Сейчас немного поменялись звенья и сочетания, которые наигрывались в большинстве, поэтому, чтобы сыграться, нужно время», — приводит слова Григория Панина Legalbet.

«Салават Юлаев» проиграл три гостевых матча — со СКА (0:2), ярославским «Локомотивом» (0:3) и московским «Динамо» (1:2 ОТ). Уфимский клуб расположился на третьей строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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