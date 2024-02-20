Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-форвард сборной России оценил шансы Овечкина побить рекорд НХЛ 27-летней давности

Экс-форвард сборной России оценил шансы Овечкина побить рекорд НХЛ 27-летней давности
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко оценил шансы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина побить рекорд НХЛ 27-летней давности по числу сезонов с 30+ голами. Сейчас на счету россиянина 14 голов в 50 матчах сезона.

«Сможет ли дойти до отметки в 30 голов и покорить рекорд Майка Гартнера по количеству сезонов с 30+ голами? Я думаю, что он сможет. Свои 30 он забьёт», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Отметим, что в последний раз Гартнер добирался до отметки в 30 голов в сезоне-1996/1997, когда забросил 32 шайбы. Всего на его счету 17 таких кампаний. Александр Овечкин также в 17 сезонах забивал 30+ голов. Они делят рекорд НХЛ по этому показателю.

Материалы по теме
«Это ошеломляет». Овечкин побил ещё один рекорд Гретцки — как отреагировала Америка?
«Это ошеломляет». Овечкин побил ещё один рекорд Гретцки — как отреагировала Америка?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android