Экс-форвард сборной России оценил шансы Овечкина побить рекорд НХЛ 27-летней давности

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко оценил шансы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина побить рекорд НХЛ 27-летней давности по числу сезонов с 30+ голами. Сейчас на счету россиянина 14 голов в 50 матчах сезона.

«Сможет ли дойти до отметки в 30 голов и покорить рекорд Майка Гартнера по количеству сезонов с 30+ голами? Я думаю, что он сможет. Свои 30 он забьёт», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Отметим, что в последний раз Гартнер добирался до отметки в 30 голов в сезоне-1996/1997, когда забросил 32 шайбы. Всего на его счету 17 таких кампаний. Александр Овечкин также в 17 сезонах забивал 30+ голов. Они делят рекорд НХЛ по этому показателю.