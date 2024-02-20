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Чемпион КХЛ — о выводе из обращения номера Ягра в «Питтсбурге»: этот мастер заслужил!

Чемпион КХЛ — о выводе из обращения номера Ягра в «Питтсбурге»: этот мастер заслужил!
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Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко оценил вывод из обращения номера легендарного чешского форварда Яромира Ягра в «Питтсбурге». Перед матчем с «Лос-Анджелесом» состоялась торжественная церемония поднятия стяга с фамилией Ягра под своды домашней арены «Пингвинз».

«Номер Ягра вывели из обращения? Он заслужил. Этот мастер заслужил! Тем более что приносил кубки для этого города, для этого клуба. Это всё заслуженно было», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Ягр выступал в составе «Питтсбурга» на протяжении 11 лет – с 1990 по 2001 год – и дважды выиграл с командой Кубок Стэнли.

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